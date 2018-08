Dans le golfe d’Aden, entre la Somalie et le Yémen, les États-Unis ont intercepté un bateau avec à son bord une grande quantité d’armes à feu dont des kalachnikovs, rapporte CNN. Selon des sources militaires américaines, il pourrait s’agir d’une aide iranienne à destination des rebelles Houtis au Yémen.

Selon le média, le navire ne portait aucun drapeau. Sa destination n’a pas non plus été établie. Néanmoins, à en croire les militaires américains, de nombreux bateaux interceptés auparavant dans la zone étaient affrétés par l’Iran et destinés aux Houthis au Yémen. Téhéran n’a pas commenté ces informations.

Les États-Unis soutiennent la coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui lutte contre les Houthis au Yémen. Les navires militaires qui participent à la Force opérationnelle combinée 150 (une coalition internationale qui réalise des opérations dans le nord de la mer d’Arabie et dans l’océan Indien) ont par le passé intercepté d’autres bateaux dans cette région. En mars dernier, une frégate française opérant dans le cadre de cette coalition avait intercepté au large d’Oman un bateau transportant quatre tonnes de cannabis.

Source: Sputnik