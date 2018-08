Le parti des travailleurs algérien a de nouveau exprimé son soutien à l’Iran et au Hezbollah, tous deux sous le coup de menaces des américains visiblement exasperees par les exploits qu’ils ont realise, notamment en Syrie.

« L’Algérie réitère sa position et son soutien à l’Iran et au Hezbollah et s’oppose à toute tentative d’inclure le nom du Hezbollah dans la liste des groupes terroristes », a déclaré Mme ouisa Hanoune, la secrétaire générale du parti des travailleurs de l’Algérie (PT).

Pour ce qui est de la position de l’Algérie envers les dossiers palestinien, syrien et irakien, Louisa Hanoune a affirmé le soutien tous azimuts de son pays aux nations palestinienne, syrienne et irakienne.

Elle a aussi affirmé que l’Algérie a condamné les exactions commises sans arrêt par les agresseurs saoudiens et leurs acolytes au Yémen, avant de souligner que le peuple algérien ainsi que le gouvernement s’étaient opposés dès le début à la guerre dévastatrice lancée au Yémen, depuis 2015, par la coalition saoudienne sous l’égide des États-Unis.

En mai dernier, la députée algérienne avait par ailleurs appelé le gouvernement algérien à s’éloigner des politiques de l’Arabie saoudite et du reste des « régimes arabes traîtres ».

Source: Avec Press Tv