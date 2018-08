Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé jeudi lors d’une visite dans le nord d’Israël, à la frontière avec le Liban, qu’Israël investirait plus de 60 millions de dollars (plus de 51 millions d’euros) pour renforcer la sécurité de localités proches de la frontière libanaise. L’argent servira à ériger des clôtures autour de 21 localités et à renforcer les abris publics et les bâtiments scolaires dans celles situées à moins de 20 km de la frontière.

Il a , par ailleurs, déclar qu' »Israël ne serait pas lié par les éventuels accords internationaux qui seraient signés sur l’avenir de son voisin syrien. Des pourparlers à différents niveaux sont en cours alors que le régime du président Bachar el-Assad semble prêt à lancer une offensive dans la province d’Idleb, ultime bastion rebelle dans la Syrie en guerre ».

« Nous voyons se tenir différentes réunions en différents endroits: à Ankara, à Téhéran, à Genève, ailleurs, on parle de redessiner la carte de la Syrie après la bataille d’Idleb », a dit le ministre israélien de la Défense, en visite dans le nord d’Israël, à la frontière avec le Liban. « Avec tout le respect et la reconnaissance possibles pour de tels accords, ils ne nous engagent pas. La seule chose qui nous engage, ce sont les intérêts sécuritaires d’Israël », a-t-il insisté.

Il a cependant précisé que son pays restait attaché aux précédents accords passés avec la Syrie, dont l’accord de désengagement de 1974 mettant officiellement fin à la guerre du Kippour.

Source: Avec AFP