L’armée yéménite et les forces populaires d’Ansarullah ont mené, jeudi, une opération militaire contre plusieurs positions de l’armée saoudienne et de ses mercenaires à Asir (sud ouest de l’Arabie). Plusieurs militaires ont été tués et blessés et un grand nombre de leurs équipements militaires a été détruit, a précisé une source militaire yéménite.

Il en est de même à Najrane (sud de l’Arabie), plusieurs soldats saoudiens et mercenaires de la coalition ont été abattus suite à des tirs d’artillerie yéménites visant leur attroupement, a-t-on indiqué de même source, citée par la télévision yéménite AlMasirah.

Entre-temps à l’ouest du Yémen, les forces yéménites ont détruit un véhicule militaire appartenant aux mercenaires de la coalition saoudo-US tuant les soldats à bord. Sur le même front, un pick-up transportant une mitrailleuse a également été endommagé par un missile téléguidé tiré par les forces yéménites.

Un drone chinois abattu

Par ailleurs, les forces de l’armée et d’Ansarullah ont abattu dans la nuit de mercredi 29 août un drone sophistiqué de type CH-4 de fabrication chinoise et appartenant à la coalition saoudienne, qui survolait le passage frontalier de Tawal dans la province de Jizane, au sud de l’Arabie saoudite, a rapporté une source militaire citée par la chaîne Al-Masirah.

Rien que pour ce mois d’août, l’unité de défense aérienne de l’armée yéménite a abattu quatre avions de reconnaissance de la coalition saoudienne sur différents fronts.

Similaire au MQ-9 Reaper Predator américain, le CH-4 est un drone MALE (moyenne altitude, grande endurance) de fabrication chinoise qui se décline en deux versions, le CH-4A de reconnaissance et le CH-4B d’attaque au sol.

Possédant 4 points d’attache sous ses ailes, le CH-4 peut être doté de différents types de munitions selon les exigences. Son armement disponible comprend entre autre des missiles AR-1 (HJ-10) de 45 kg et d’un rayon de 10 km pouvant être guidé par GPS ou par laser ainsi que des bombes FT-5 de 100 kg, selon le site aviationsmilitaires.net.

Il fait 18 mètres d’envergure et son poids maximal au décollage est de 1350 kg. Il est propulsé par un moteur à piston entraînant une hélice propulsive située à l’arrière. Avec une autonomie en vol qui varie entre 30 et 40 heures, le drone chinois est capable de transporter des missiles balistiques air-surface.

Avec AlMasirah + PressTV