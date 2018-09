Mohammed al-Houthi

Le président du haut comité révolutionnaire a de nouveau appelé l’Onu à restituer les revenus à la Banque centrale du Yémen à Sanaa pour assurer le paiement des salaires des employés. Mohammad Ali al-Houthi a noté, dans un tweet, que l’émissaire onusien pour le Yémen, Martin Griffith, n’a pas tenu ses promesses d’atténuer la crise économique qui s’est aggravée depuis sa nomination

Et d’ajouter : la coalition saoudo-US et ses alliés introduisent une grande quantité de devises étrangères à Aden (sud) dans le but de dévaloriser le rial.

Ansarullah frappe Najrane, Assir et Jizane

Missile yéménite de type Zelzal 2

Sur le terrain, deux missiles tirés par l’armée yéménite et Ansarullah ont de nouveau touché les positions de l’armée saoudienne et de leurs mercenaires à Jizane et à Najrane, dans le sud saoudien.

Samedi premier septembre, les unités balistiques des forces yéménites ont procédé à de nouveaux tirs de missiles contre les positions des mercenaires de la coalition saoudo-US. Il s’agissait de deux missiles de type Zelzal-1. Le même rapport fait état également d’un lourd bilan de pertes côté pro- saoudien. Les tirs de missiles des forces yéménites sont désormais quasi-quotidiens.

De nombreux analystes de guerre évoquent un nombre de désertion record au sein des militaires saoudiens et leurs supplétifs dans les régions frontalières du sud de l’Arabie saoudite.

Ainsi, la présence militaire saoudienne se fait de plus en plus rare à Assir, à Najrane et à Jizane.

Vendredi 31 août, les forces d’Ansarullah s’en sont prises à un attroupement de la coalition dans la base militaire d’al-Jamayem à Jizane. Les images diffusées par la télévision Al-Masirah mettent en scène des corps de soldats saoudiens et des dégâts importants.

Lahij, la « coalition » compte ses morts

Les combattants yéménites ont lancé une opération d’envergure contre les mercenaires dans le nord de la province de Lahij et sur les frontières communes avec l’Arabie Saoudite pour reprendre le passage de frontière d’al-Tawal. Il s’agit d’un point de passage stratégique qui donnerait aux yéménites un plus grand accès au sol saoudien.

Une chose est évidente: la stratégie d’Ansarullah consiste à faire une percée aussi large que possible dans le sud de l’Arabie saoudite, et à repousser l’armée saoudienne dans ses derniers retranchements. Cette stratégie s’est avérée bien payante dans la mesure, les militaires de la coalition désertent leurs bases de campement au sud saoudien.

Ainsi dans la banlieue nord de Haradh, autre point stratégique près des régions frontalières saoudiennes, les forces yéménites, soutenues par les unités balistiques et de l’artillerie, ont lancé de lourdes attaques contre cette région. Après quelques heures d’affrontements, la banlieue nord de Haradh est tombée sous leur contrôle avec ses deux bases militaires qui abritaient les agresseurs. 50 mercenaires ont été tués et blessés lors de ces accrochages qui ont également coûté à la vie à 8 militaires saoudiens.

Les images diffusées par Al-Masirah mettent en scène des véhicules militaires détruits et une bonne quantité d’armes saisies. Les soldats saoudiens et leurs supplétifs, eux, ont pris la fuite. Pour le moment, les forces yéménites se sont approchées du point de passage d’al-Tawal dans le nord de Lahij sur les frontières avec l’Arabie Saoudite.

Selon certains rapports, de lourds affrontements sont en crours sur l’axe central de la région de Hayran et dans le sud-ouest de la région montagneuse de Haradh situé au nord-ouest de la province de Hajjah.

« Les mercenaires épaulés par les unités de la marine et de l’armée de l’air saoudiennes, ont beau s’emparer des localités à Hayran, les forces yéménites les ont bien refoulées », a indiqué une source yéménite sur le terrain. Des renforts débarquent dans cette localité stratégique, ajoute la même source.

La coalition saoudienne tente de prendre le contrôle du nord de la province de Hajjah pour pénétrer dans la province de Saada, bastion d’Ansarullah. Mais elle échoue à chacune de ses tentatives. Des snipers d’Ansarullah sont positionnés sur les hauteurs de la région et ils sèment la terreur dans le camp adverse. Ces mêmes forces, déployées dans la banlieue de la montagne d’al-Dokhan, ont réussi à faire exploser des dépôts d’armements de l’armée saoudienne et à infliger de dégâts lourds aux saoudiens et à leurs affidés.

Washington : pas de solution militaire à la crise yéménite

Vendredi et pour la première fois depuis le début de l’offensive saoudienne contre le Yémen, l’ambassadeur adjoint US à Sanaa, a affirmé que la guerre au Yémen n’avait pas de solution militaire. Ces propos sont interprétés comme étant un premier désaveu US à l’encontre du régime de Ben Salmane qui s’est largement enlisé au Yémen malgré le large soutien US et de l’OTAN.

Dans une interview avec la chaîne Al-Jazeera, l’ambassadeur adjoint des États-Unis au Yémen a apporté son soutien aux efforts de l’envoyé de l’ONU au Yémen et s’est exprimé sur la crise yéménite : « La crise dans ce pays ne sera pas résolue par une solution militaire et notre priorité consiste à mettre un terme à la guerre au Yémen. »

Il a également appelé à une enquête sur les frappes aériennes de la coalition saoudienne au Yémen. « Nous prenons au sérieux les informations faisant état de cas de violation des droits de l’homme commis contre les Yéménites », a-t-il ajouté.

19 pêcheurs massacrés

Pendant ce temps, au moins 19 pêcheurs ont été portés disparus à la suite d’une attaque aérienne saoudienne contre des bateaux de pêche au large de la ville portuaire de Hodeïda, à l’ouest du Yémen.

Le chef du syndicat yéménite des pêcheurs a déclaré que l’attaque avait visé trois bateaux de pêche.

Au début du mois, au moins 55 personnes ont été tuées après que des avions de combat saoudiens eurent visé un hôpital et un port de pêche à Hodeïda.

Une attaque aérienne saoudienne distincte a frappé un bus transportant un groupe de jeunes écoliers dans la province de Saada dans le nord-ouest du Yémen, tuant plus de 50 personnes, dont 40 enfants et adolescents.

Avec AlMasirah + PressTV