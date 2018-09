L’avion de chasse multirôle américain de cinquième génération F-35 Lightning II serait vulnérable à la foudre, annonce The National Interest.

Selon le média, au début du mois d’août, le Corps des Marines a dû faire une demande de paratonnerres portables pour protéger ses F-35 déployés sur la base aérienne d’Iwakuni, au Japon.

«Étant donné que le F-35, en tant qu’aéronef de type composite, ne fournit pas de protection passive contre la foudre, des paratonnerres sont nécessaires», a expliqué le Corps des Marines en guise de justification de la demande d’achat de matériel.

Selon l’évaluation annuelle du programme F-35 par le Pentagone, Lockheed Martin teste actuellement de nouvelles solutions de protection contre la foudre du «cerveau» de l’avion, le Système d’information logistique (ou ALIS).

Le média également indique que la foudre représente une menace de détonation pour les réservoirs de carburant de l’aéronef.

«Ce problème n’est pas nouveau. Selon un rapport du Pentagone publié en 2012, les tests du système d’inertage [qui consiste à supprimer le risque de phénomène accidentel, ndlr] des réservoirs de carburant d’il y a dix ans « ont identifié des lacunes dans le maintien des niveaux d’oxygène requis pour prévenir des explosions dans les réservoirs de carburant » induites par la foudre», a précisé The National Interest.

La cour des comptes du Congrès américain, la Government Accountability Office (ou GAO), avait précédemment demandé au Pentagone de mettre au point un plan visant à résoudre de nombreux problèmes techniques du F-35 avant le lancement de sa fabrication en série prévu début 2020.

Le Lockheed Martin F-35 Lightning II regroupe une famille d’avions multirôle furtifs de cinquième génération. L’avion a été conçu en trois versions: le F-35A, chasseur polyvalent optimisé pour l’attaque au sol et destiné à l’US Air Force, le F-35B, au décollage court et à l’atterrissage vertical pour le Corps des Marines et la Royal Navy britannique, et le F-35C, destiné aux catapultage sur les porte-avions de l’US Navy.

Le F-35 est régulièrement sous le feu des critiques pour son prix démesuré et ses nombreux problèmes techniques.

