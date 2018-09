Téhéran doit livrer à l’armée syrienne de nouveaux chasseurs militaires et des systèmes de défense antiaérienne entièrement made in Iran, a annoncé le journal en ligne Al-Masdar News, se référant à une source militaire à Damas, rapporte l’agence russe Sputnik.

Selon cette dernière, Téhéran devrait livrer à Damas le premier chasseur made in Iran, Kowsar, qui a effectué en août dernier un vol de démonstration en présence du Président Hassan Rohani, à la veille de la fête nationale de l’industrie de la défense. Téhéran souligne que l’avion est entièrement fabriqué en Iran. il est capable de transporter différents types d’armes et sera utilisé pour de courtes opérations de soutien aérien, avaient précédemment indiqué les médias.

En outre, le pays devrait remettre à la Syrie un système de défense antiaérienne de sa propre fabrication, souligne la source, sans citer la marque de l’arme, mais affirmant qu’elle est proche, d’après ses performances, du système de missile sol-air russe S-300.

Les délais de livraison ne sont pas encore connus et le nombre d’armes que l’Iran prévoit de fournir à la Syrie n’est pas précisé.

L’armée syrienne est dotée de systèmes de DCA de fabrications soviétique et russe, tels que les S-200 et les Bouk. Et bien que, épuisé par les hostilités, le pays ne dispose pas de systèmes sophistiqués, il a fait face avec succès, selon certaines données, aux frappes de missiles des États-Unis et de leurs alliés.