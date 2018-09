Au cours d’une audience accordée, dimanche, aux commandants de la base Khatam al-Anbiya, le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, leur a demandé de conserver « une vigilance accrue », tout en les appelant à promouvoir les systèmes de défense antiaérienne iraniens.

D’après le Leader de la Révolution islamique, cette base d’artillerie antiaérienne a une place extrêmement importante dans la lutte contre les ennemis de l’Iran.

L’Ayatollah Sayed Khamenei a également insisté sur le renforcement des capacités et de la disponibilité de la DCA de l’armée et de tout son personnel.

Lors de cette rencontre qui a eu lieu à l’occasion de la Journée de l’artillerie aérienne, le Leader de la Révolution islamique a affirmé que les spéculations sur la donne politique du jour semblaient toutefois exclure toute éventualité de confrontation militaire.

« Pourtant, les forces armées doivent, avec vigilance et grâce à une gestion habile et performante, renforcer et améliorer chaque jour la puissance de leurs effectifs et de leurs équipements militaires », a affirmé l’Ayatollah Khamenei.

Et d’ajouter que tout effort dans ce sens serait considéré comme étant un acte objectivement bon auprès de Dieu le Très-Haut.

Il y a quelques jours, le Leader de la Révolution islamique avait reçu des milliers d’Iraniens de différentes couches sociales. Au cours de l’audience, l’Ayatollah Khamenei avait affirmé qu’il n’y aurait ni guerre ni dialogue avec les États-Unis.

Lors de cette rencontre, le commandant de la base Khatam ol-Anbiya, le général Ali-Reza Sabahifard, a pour sa part remis un rapport détaillé sur les mesures prises et les plans envisagés par ce QG d’artillerie antiaérienne.

Source: Avec PressTV