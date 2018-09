Le général Amir Hatami, ministre iranien de la Défense, s’est penché sur les victoires obtenues par les forces participant aux opérations contre le terrorisme en Syrie.

Lors de sa rencontre avec le commandant de l’armée russe en Syrie, le général Amir Hatami, ministre iranien de la Défense, a rendu hommage aux efforts et au mode opératoire des différentes forces ayant participé aux opérations antiterroristes en Syrie, notamment les armées russe et syrienne et les combattants de la Résistance. Il a salué les récentes victoires qu’elles sont remportées face aux terroristes, en les considérant comme le résultat de la coopération, de la coordination et de la solidarité entre les États et les groupes participant à ces opérations, qui poursuivent un objectif commun.

« Ce qu’ont réalisé les forces antiterroristes en Syrie était un exploit remarquable qui a permis de déjouer un grand complot fomenté contre la sécurité de la région », a dit assuré Amir Hatami, en donnant un aperçu de ce qui se passait en Syrie pendant l’occupation des terroristes daechistes, qui auraient pu déstabiliser durablement la sécurité de la région.

En soulignant l’importance des récentes victoires en Syrie, il a déclaré : « Non seulement le peuple syrien, mais aussi la région et le monde entier, ont bénéficié de ces victoires. Il faut donc rendre hommage à toutes ces forces. »

« Il convient de noter que nous sommes encore à mi-parcours avant une victoire définitive en Syrie et que la poursuite des opérations doit être menée en parfaite coordination. Il faut bien protéger les réalisations accomplies dans le domaine militaire », a-t-il conseillé.

Hatami a souligné que l’expérience acquise grâce à la coopération en Syrie doit servir de modèle pour restaurer la paix et la stabilité dans la région, citant le sommet d’Astana comme une réussite rendue possible par ces expériences. « Et nous insistons sur la poursuite de ce processus et son renforcement », a-t-il poursuivi.

« La coordination étroite entre les commandants des différentes forces était un facteur important de ces succès », a pour sa part affirmé le commandant de l’armée russe.

La situation dans les zones de conflits et la coordination entre les différentes forces ayant participé aux opérations antiterroristes en Syrie, à savoir les forces armées syriennes, les combattants de la Résistance et les forces russes, ont été examinées.

Source: PressTV