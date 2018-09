Le ministre iranien des Affaires étrangères a accusé les États-Unis de vouloir organiser leur « show anti-iranien » en abusant de la présidence américaine au Conseil de sécurité lors de ce mois de septembre.

Selon l’agence de presse Fars News, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a réagi à l’intention américaine de transformer en « spectacle anti-iranien » une future session du Conseil de sécurité des Nations unies, et c’est sur sa page Twitter qu’il a écrit :

« Le Conseil de sécurité n’a qu’une seule résolution sur l’Iran et Donald Trump l’a violée en invitant les autres à en faire de même. Maintenant, il entend abuser de la présidence du Conseil de sécurité afin de détourner de son but une session, spécialement consacrée à la Palestine depuis 70 ans, en l’utilisant pour tenir l’Iran pour responsable des horreurs que les États-Unis et leurs alliés ont commises au Moyen-Orient. »

Zarif fait référence en fait à la résolution 2231 du Conseil de sécurité, préconisant la mise en vigueur du Plan global d’action conjoint (PGAC, accord sur le nucléaire iranien) et qui a invalidé temporairement de précédentes résolutions anti-iraniennes.

L’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, a annoncé mardi que le président américain, Donald Trump, devrait diriger fin septembre une réunion du Conseil de sécurité sur l’Iran.

« Cette session, au niveau des chefs d’État et de gouvernement, est prévue le 26 septembre en pleine semaine d’Assemblée générale annuelle des Nations unies », a précisé Nikki Haley, citée par l’AFP.

Interrogée sur une participation du président iranien Hassan Rohani à cette réunion, Nikki Haley a répondu qu’il « avait le droit » d’en faire partie. Elle a pourtant répété des allégations sans fondement concernant ce que les Américains appellent le rôle déstabilisateur de l’Iran dans la région.

À noter également que mardi matin, lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur le programme de travail des États-Unis pour septembre, réunion qui était inhabituellement publique, la Russie s’est opposée à la tenue de cette session spéciale sur l’Iran.

Rappelons aussi que les États-Unis assument depuis le premier septembre la présidence par alternance du Conseil de sécurité des Nations unies.

