Dans une initiative inhabituelle, le chef d’état-major israélien a récemment envoyé un document détaillé aux membres du cabinet de sécurité et de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, leur assurant que les forces de défense israéliennes étaient dans un état de préparation totale au combat.

Il semble que cette mesure de Gadi Eisenkot ait été en réaction aux récentes critiques de l’ombudsman de l’armée israélienne, le général Yitzhak Brik, sur la préparation de l’armée.

Eisenkot a écrit que l’armée est « à un haut niveau d’aptitude et de préparation à la guerre en ce qui concerne tout scénario de menace. En tant que responsable de la préparation de l’armée à la guerre, j’affirme que l’armée israélienne est prête à effectuer toute mission. C’est une armée douée d’intelligence et dotée d’une supériorité aérienne et d’une grande capacité au sol ».

Cependant, il a ajouté : « La préparation au combat fera toujours défaut. Il existe des lacunes. »

Par ailleurs, un groupe de hauts responsables sécuritaires, qui ont participé le 3 septembre à une réunion de l’Institut israélien d’études sur la sécurité intérieure (INSS, selon son acronyme anglais), ont eu un échange de vues houleux sur la question de savoir si l’armée israélienne serait obligée d’attaquer tout le Liban ou seulement les positions du Hezbollah en cas de guerre.

Lors d’une conférence sur la sécurité à Tel-Aviv, qui a porté sur des questions relatives à l’Iran, au Hezbollah et l’axe de la Résistance, les hauts responsables sécuritaires israéliens, dont l’ex-chef de Mossad et le président du Conseil de la sécurité nationale, ont eu un échange tendu.

Le débat a opposé l’ex-chef du Mossad, Tamir Pardo, et l’ancien chef des services de renseignement de l’armée israélienne et le directeur de l’INSS, Amos Yadlin, qui ont déclaré qu’il n’y avait aucun moyen d’éviter d’attaquer plus largement le Liban, à l’ancien chef du Conseil de sécurité israélien, le général Yaakov Amidror, et l’ex-haut fonctionnaire du ministère des Affaires militaires Amos Gilad, qui préféreraient attaquer seulement le Hezbollah.

