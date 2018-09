Les habitants de Sanaa et de ses environs s’apprêtent à participer à des manifestations massives contre l’agression saoudienne, le blocus ainsi que les tentatives visant à la dévalorisation de la monnaie nationale.

En plus des bombardements quasi-quotidiens contre les Yémen, la coalition saoudo-US mène une guerre économique visant le riyal yéménite.

Même dans le sud du pays contrôlé par la coalition et ses mercenaires, des milliers de Yéménites ont de nouveau manifesté jeudi à Aden contre la cherté de la vie, réclamant le départ du gouvernement démissionnaire soutenu par l’Arabie et les Emirats.

« A partir d’aujourd’hui, il n’y a plus de légitimité », ont scandé les protestataires dans les rues d’Aden, en référence au « gouvernement légitime » car reconnu par la communauté internationale, a constaté un correspondant de l’AFP.

Les manifestants ont bloqué plusieurs rues de cette capitale provisoire du Yémen et brûlé des pneus tout en brandissant des pancartes appelant au « départ du gouvernement de la corruption ».

« Le gouvernement est la source de la corruption et de la destruction et nous appelons les pays de la coalition (dirigée par Ryad) à cesser de le protéger », a déclaré Mansour Salah, un des manifestants.

Des manifestations similaires ont été organisées ce jeudi dans d’autres villes du sud du pays, comme Moukalla, Abyane, Lahej et Hadramout. La contestation a éclaté dimanche à Aden avant de s’étendre.

Depuis plus d’un an, le gouvernement démissionnaire est incapable de payer de nombreux salaires et le riyal yéménite a perdu plus des deux tiers de sa valeur par rapport au dollar depuis l’intervention armée de la coalition saoudo-US en mars 2015, qui a fait plus de 10.000 morts.

Avec AlMasirah + AFP