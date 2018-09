La Chine s’est déclarée prête à renforcer ses liens avec l’Iran dans le domaine militaire, a déclaré le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, lors d’une rencontre avec son homologue iranien, Amir Khatami.

«Ces dernières années, la Chine et l’Iran ont obtenu des résultats fructueux en matière de coopération dans divers domaines, se sont soutenus mutuellement et ont manifesté une compréhension mutuelle sur des questions d’intérêt majeur. Les pays entretiennent des contacts étroits et une coordination sur des questions internationales et régionales importantes», a déclaré le responsable chinois, cité par le ministère de la Défense.

Il a souligné que «les relations entre les forces armées chinoises et iraniennes se développaient de manière positive» et que «Pékin était prêt à renforcer la communication stratégique avec Téhéran, à élargir les domaines de coopération, à obtenir de nouveaux résultats fructueux de la coopération entre les deux armées.»

De son côté, le ministre iranien a noté que «l’Iran attachait une grande importance aux relations avec la Chine et avec les forces armées chinoises, appréciait le rôle important de la Chine dans le maintien de la paix et de la stabilité internationales et régionales».

Et d’ajouter : « La République islamique d’Iran n’a ménagé aucun effort pour restaurer la paix, la stabilité et la sécurité dans la région ».

M.Hatami a dans ce contexte indiqué que l’approche unilatérale des États-Unis consistant à violer diverses réglementations internationales met en danger la paix et la sécurité internationales.

Pour sa part, le vice-président de la Commission militaire centrale chinoise, Zhang Youxia, a déclaré lors d’une rencontre avec le ministre iranien que « la Chine a toujours préconisé de maintenir et d’adhérer au Plan d’action global conjoint (JCPOA), qui contribue au maintien de la paix au Moyen-Orient ».

«La Chine est prête à travailler avec l’Iran pour approfondir la confiance mutuelle stratégique et promouvoir les relations entre les deux pays et les armées», a indiqué le responsable chinois.

Il a souligné que le «JCPOA était un accord international valable et reconnu par les Nations Unies.»

Le début des coopérations militaires irano-chinoises remonte à la Révolution islamique de 1979 et elles se sont surtout renforcées suite à la signature du Plan global d’action conjoint (PGAC), connu sous le nom de l’accord nucléaire iranien, signé par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis) plus l’Allemagne et l’Iran.

Le 8 mai dernier, le Président américain Donald Trump a annoncé que son pays se retirait de l’accord signé en 2015.

Avec Sputnik + PressTV