L’unité des francs tireurs de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont liquidé, lundi 10 septembre, 13 soldats saoudiens et mercenaires au-delà des frontières.

Une source militaire, citée par la chaine yéménite AlMasirah, a précisé la mort de 7 soldats saoudiens et de 6 mercenaires de la coalition saoudo-US par les tirs des snipers yéménites.

Peu auparavant, l’unité des francs tireurs de l’armée et d’Ansarullah a annoncé avoir tué et blessé plus de 79 mercenaires de la coalition sur différents fronts de bataille.

Un Badr1 frappe une base saoudienne à Asir

Entre-temps, l’unité balistique de l’armée et d’Ansarullah a tiré, le lundi 10 septembre, un missile balistique de type Badr-1 contre la base militaire de Dhahran récemment déployée dans la région d’Assir. Aucun bilan n’a été communiqué pour l’heure.

Les missiles Badr-1 font partie des missiles de courte portée, dévoilée par l’armée yéménite au 4e anniversaire de l’intervention militaire de la coalition d’agression saoudo-émiratie-US contre le Yémen.

Les forces conjointes yéménites ont en outre visé, lundi soir, un attroupement des mercenaires de la coalition dans la région de Jizane (sud de l’Arabie), avec un missile balistique Zelzal-1.

Ces tirs de missiles constituent une riposte aux bombardements barbares de la coalition saoudienne qui visent depuis mars 2015 les zones surpeuplées et les infrastructures civiles.

La France, les États-Unis et le Royaume-Uni ont soutenu la coalition saoudienne contre le Yémen et ont fourni différents types d’armes à Riyad et Abou Dhabi.

Le porte-parole d’Ansarullah, Mohammed Abdel Salam, a averti au début du mois que plus les bombardements saoudiens se poursuivent, plus la puissance balistique des forces yéménites sera exercée et plus les forces yéménites répondraient à l’agresseur du tac au tac.

« Les missiles fabriqués au Yémen sont capables de toucher des points précis sur le territoire de l’agresseur, et l’ennemi ne peut même pas imaginer à quel point », a-t- on affirmé de même source.

Avec AlMasirah + PressTV