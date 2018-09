La Turquie a exhorté ses alliés dans la province d’Idleb au nord-ouest de la Syrie à se mettre en état d’alerte, rapporte l’agence russe Sputnik, citant le journal turc Yeni Safak.

Cette prescription concerne la milice de l’Armée syrienne libre, dont des dizianes de milliers de miliciens seraient déployés dans les régions Afrine, Azaz, Jarablus et al-Bab. Ces régions sont passées sous son contrôle au cours des opérations Bouclier de l’Euphrate et Rameau d’olivier, des offensives réalisées par l’armée turque et l’opposition armée en Syrie entre 2016 et 2018, indique Sputnik.

En plus, quelque 30.000 militaires turcs sont depuis déployés dans ces zones dans le cadre d’unités de blindés et de batteries d’artillerie déployées à la frontière turque avec la Syrie.

La Turquie dispose de 12 postes d’observation chargés de contrôler la zone de désescalade à Idlib.

Cette position exprimée par l’état-major turc intervient après le sommet de Téhéran, au cours duquel les trois présidents turc, russe et iranien ont affiché leur divergence sur le sort de la province d’Idleb. M. Recep Tayyep Erdogan ayant réclamé un cessez-le-feu, ce que lui ont refusé MM. Vladimir Poutine et Hassan Rohani.

Cette province est occupée à plus de 60% par Hayat tahrir al-Cham, une coalition de milice jihadistes takfiristes tournant dans la mouvance d’Al-Qaïda et dont la colonne dorsale n’est autre que le front al-Nosra.

Au lendemain de la rencontre qui a eu lieu le vendredi 7 septembre, cette province a connu une recrudescence des raids aériens menés par l’armée syrienne et l’aviation russe.

Selon le site d’information en ligne syrien Mouraseloune, (Correspondants) une vidéo postée sur la Toile montre que les bombardiers russes utilisent des bombes anti bunker dans les raids contre les tunnels de Hayat Tahrir al-Cham dans les deux provinces de Hama et d’Idleb.

Selon le site, les groupes terroristes ont creusé des réseaux de tunnels dans les montagnes et les sous-sols transformés en grands dépôts dans lesquels sont stockées toutes sortes d’armes et de munitions.

Entre temps l’armée syrienne continue de dépêcher ses forces dans les zones frontalières avec la province d’Idleb : dont la province est d’Alep, et autour de Afrine, ville soumise aux miliciens pro turcs du Bouclier de l’Euphrate, ainsi que dans la province de Lattaquié en passant par Sahl a-Ghab dans la province de Hama.

Selon le représentant de la Russie aux nations Unies, il y a dans la province d’Idleb quelque 50.000 miliciens distribués dans une trentaine de groupes terroristes.

