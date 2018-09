Le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Baqeri a affirmé que « l’enneni a implanté des bases dans les pays de la région pour déstabiliser l’Iran »soulignant que « l’Iran a le droit de se défender voire de riposter en cas d’attaque », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Et de poursuivre : « l’Iran ne peut tolérer que des bases terroristes se dressent à ses portes et mènent des actions à son encontre. Si les agissements de ces groupes se poursuivent, l’Iran se réservera le droit de riposter et se défendra et ne permettra jamais que l’insécurité se prolonge ».

Il a rappelé : « En 2005 les responsables du Parti démocratique du Kurdistan (PDKI) se sont engagés à ne plus s’en prendre aux intérêts iraniens . Sauf que sous l’impulsion des Etats-Unis, ils ont rompu leur pacte et se sont lancés dans des actions terroristes. Nos avertissements aux dirigeants d’Erbil n’ont eu aucun effet et les terroristes ont poursuivis leurs agissements et nous avons agi en conséquence. Nous exhortons Erbil d’extrader les terroristes vers l’Iran ou bien d’expulser les terroristes de leur territoire ».

Interrogé sur la frappe balistique contre le QG des séparatistes kurdes, le général Baqeri a répondu que « celle-ci avait amplement atteint ses objectifs. La frappe a été lancé contre une base suite à une opération de renseignement scrupuleusement menée auparavant d’où l’exactitude de la frappe ».

Et d’ajouter : « Nous sommes un pays menacé et à la fois le plus sûr au monde, l’Iran saura donner une réponse foudroyante à toute menace et ne tolérera aucune agression de ses ennemis, rien ne nous empêche d’œuvrer comme toujours pour la paix et la stabilité ».

Pour le général Baqeri, la présence militaire étrangère au Moyen-Orient est à la source de troubles et d’instabilité : » Une instabilité qui permet aux grandes puissances de piller les richesses de la région ».

Le général iranien a dénoncé le déploiement des dizaines de bases américaines et occidentales tout autour de l’Iran : » Ce sont des lieux d’où sont pilotées des opérations de déstabilisation de nos frontières, mais nous sommes bien vigilants. Nous avons su agir à temps et saboter le complot de l’ ennemi ».

« Nous avons bien fait preuve de patience et nous avons averti les ennemis. Or face à leur comportement, nous nous réservons le droit de nous défendre et de répondre activement à toute tentative de déstabilisation de leur part , et cela, en s’attaquant aux racines mêmes de ces complots », a-t-il conclu.

Source: Médias