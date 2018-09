L’émissaire de l’ONU pour le Yémen, le Britannique Martin Griffiths, a annoncé mardi au Conseil de sécurité qu’il se rendrait dans les jours prochains notamment à Oman et Sanaa, après l’échec des pourparlers de paix la semaine dernière à Genève.

« Je vais continuer mes discussions avec une première série de visites dans les prochains jours incluant Mascate et Sanaa », a-t-il dit lors d’une liaison vidéo depuis la Jordanie.

Oman a souvent servi par le passé de lieu pour des rencontres avec les représentants d’Ansarullah, voire pour transmettre des messages à la partie iranienne.

« J’ai deux objectifs: faire des progrès sur la base des discussions à Genève sur des mesures de confiance. Cela inclut un échange de prisonniers et l’ouverture de l’aéroport de Sanaa », a-t-il ajouté.

« Et deuxièmement, obtenir un engagement ferme des parties pour poursuivre les consultations. Je rencontrerai aussi le gouvernement (démissionnaire) du Yémen à Ryad et chercherai à rencontrer le président (démissionnaire Abd Rabbo Mansour) Hadi dont le soutien à mes efforts est crucial pour moi et le processus politique ».

« Je suis heureux de dire à ce Conseil qu’en dépit de l’absence de l’une des parties aux consultations de Genève, même si cela ne s’est pas passé comme prévu, nous avons pu cependant relancer le processus politique avec le soutien solide du peuple yéménite et de la communauté internationale », a souligné Martin Griffiths.

Samedi à Genève, les consultations très attendues sous l’égide de l’ONU –les premières depuis plus de deux ans– ont échoué avant même d’avoir commencé: après le refus par la coalition saoudo-US des garanties à leur retour à Sanaa, les représentants de la délégation nationale (Ansarullah + Congrès populaire) n’ont finalement pas fait le déplacement.

La guerre lancée par la coalition saoudo-US contre le Yémen, depuis 2015, a fait quelque 10.000 morts.

Source: Avec AFP