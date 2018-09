Le vice-commandant des Gardiens de la révolution islamique le général Hussein Salami, a affirmé que « la culture d’Achoura a promu la voie du Jihad et de la résistance contre les ennemis, voire elle a renforcé la fierté et le professionnalisme de la République islamique d’Iran, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

S’exprimant lors d’une cérémonie rendant hommage aux martyrs de la ville de Mahdichehr, le général Salami a souligné que la culture d’Achoura est incrustrée dans la vie de tous le peuple iranien, qui n’oubliera jamais cette tragédie : manifestation de l’héroisme ».

Il a ajouté: « Nous avons appris d’Achoura de ne pas se plier aux ordres des ennemis et de s’accrocher à notre foi avec détermination et fierté. Je suis convaincu que sans cet événement important, l’Islam n’aurait pas survécu ».

Il a ajouté que « les martyrs ont vaincu les infidèles dans les pays islamiques , ces chers sacrifices ont sauvé la Syrie et l’Irak contre la violence de Daech et l’arrogance mondiale malveillante ».

Le général Salami a déclaré que « la fermeté et la résistance de notre peuple au cours des quarante dernières années, a déjoué les complots de l’Arrogance mondiale et les USA se retrouvent de plus en plus isolés.

Et de poursuivre : « notre peuple a saboté les plans des USA dans la guerre de la défense sacrée, nos jeunes ont aussi empêcher la réalisation du projet le Grand Moyen-Orient ».

Il a ajouté: « Nous avons vu comment la résistance s’est déclenchée en Palestine, en Syrie et en Irak et comment les pays islamiques se sont unis. Nos ennemis se sont affaiblis et les USA sont plus isolés plus que tout autre temps et sont dans un état d’hostilité avec divers pays, dont la Chine, la Russie, le Canada, la Turquie et l’Europe ».

Et de conclure : »la guerre contre l’Iran n’est plus une option valable. Et ce parce qu’aucun Etat n’est prêt à suivre les USA. Nous surveillons leur comportement et je puis vous assurer que les USA ne remplissent pas les conditions d’une guerre dans diverses dimensions ».

Source: Médias