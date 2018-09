Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche que son pays agissait « constamment » pour empêcher ses ennemis de se doter « d’armes sophistiquées » au lendemain d’une attaque contre l’aéroport de Damas attribuée par des sources syriennes officielles à l’entité sioniste.

« Israël agit constamment pour empêcher ses ennemis de se doter d’armes sophistiquées. Nos lignes rouges sont plus tranchées que jamais et notre détermination à les faire respecter est plus forte que jamais », a affirmé M. Netanyahu lors du conseil des ministres, selon un communiqué de son bureau.

Les autorités de l’occupation israélienne ont refusé de confirmer ou de démentir officiellement les informations de l’agence de presse officielle syrienne Sana selon laquelle des missiles israéliens ont ciblé samedi l’aéroport international de Damas.

L’agence syrienne, qui a cité une source militaire, n’a pas fait état de victimes ni de dégâts.

Dimanche, le ministre israélien de la Sécurité intérieure Gilad Erdan a de son côté réaffirmé qu’Israël agissait « pour empêcher une implantation militaire iranienne en Syrie », sans toutefois confirmer la responsabilité d’Israël dans l’attaque contre l’aéroport de Damas.

Interrogé sur la radio publique, il a ajouté qu’Israël agissait aussi contre le « transfert d’armes sophistiquées » au Hezbollah libanais, allié de l’Iran également présent en Syrie.

