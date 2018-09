Un colon Israélien poignardé dimanche par un jeune palestinien en Cisjordanie occupée a succombé à ses blessures, a indiqué dans un communiqué l’hôpital de Jérusalem al-Quds occupée où il avait été évacué.

Selon les médias, cités par l’AFP, la victime, Ari Fuld, était âgée de 40 ans et habitait la colonie d’Efrat, située à proximité du centre commercial où a eu lieu l’opération, au carrefour du Goush Etzion, un bloc de colonies israéliennes dans le sud de la Cisjordanie occupée.

L’auteur de l’opération de résistance a été « neutralisé » par les tirs d’un autre colon israélien, a de son côté rapporté l’armée d’occupation israélienne. Il a été légèrement blessé, selon des sources sécuritaires palestiniennes citées par l’agence de presse Wafa.

Des sources palestiniennes ont indiqué à l’AFP qu’il s’agissait de Khalil Jabareen, 17 ans, issu d’une famille originaire du village de Yatta, au sud d’Al-Khalil-Hébron occupée.

Selon l’AFP, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un homme s’approcher d’un autre, plus âgé, à proximité de l’entrée d’un centre commercial et le poignarder. Il est ensuite poursuivi par des colons qui lui tirent dessus.

De nombreuses opérations ont eu lieu depuis fin 2015 dans ce même secteur, au sud de Jérusalem, entre Bethléem et Hébron, en Cisjordanie occupée.

La dernière au couteau datant du 26 juillet a eu lieu dans la colonie d’Adam, près de Ramallah, lors de laquelle un colon de l’implantation avait été tué et un autre blessé par un Palestinien.

Les colonies sont dans l’apparence des implantations civiles israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés. Mais tous les colons sont armés.

Ces colonies sont considérées comme illégales au regard du droit international.

Alors que le processus de paix israélo-palestinien s’est avéré incapable de restituer aux Palestiniens leurs droits usurpés, et que la résistance armée trouve un grand mal à passer à l’acte, les Palestiniens ont recours à des opérations de résistance solitaires, avec des moyens non létaux, dont des couteaux ou même via la voiture bélier.

Dans la majeure partie de ces opérations, les auteurs y laissent leur vie.