Avant un sommet intercoréen qui devrait faire avancer la réconciliation entre le Nord et le Sud, au risque de laisser les Etats-Unis à la traîne, Victor Cha, l’un des principaux experts américains du dossier, appelle Donald Trump à séparer négociations de paix et dénucléarisation.

Ancien du Conseil de sécurité nationale sous la présidence du républicain George W. Bush, un temps pressenti comme ambassadeur à Séoul par l’actuelle administration avant que la Maison Blanche change d’avis, Victor Cha redoute, dans un entretien accordé à l’AFP, que les discussions sur les armes atomiques de Pyongyang débouchent sur un « mauvais accord ».

Aujourd’hui chercheur au Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de Washington, il estime que le président Trump doit tenter d’obtenir d’autres concessions en échange de la paix formelle — la guerre de Corée s’étant conclue en 1953 par un simple armistice.

QUESTION: Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un veut un nouveau sommet avec Donald Trump après celui de Singapour en juin. Est-ce une bonne idée?

REPONSE: Pour Kim, c’est plus facile de parler avec Trump: Trump dit du mal de tout le monde à part Kim Jong Un! Mais aujourd’hui, on en est au même point qu’avant le premier sommet. Si j’étais membre de l’administration, j’aurais certainement peur de voir Trump rencontrer Kim à nouveau. C’est dangereux, surtout en ce moment.

Le Nord et le Sud vont se rencontrer dans les prochains jours et entendent avancer vers une forme de déclaration de paix. Ils auront probablement la bénédiction chinoise. Cela place Trump dans une position embarrassante: s’ils déclarent la paix sans nous, nous allons passer pour les méchants alors que c’est lui qui veut être considéré comme le faiseur de paix, prétendant au Nobel! Il peut être tenté de les suivre pour pouvoir dire +c’était mon idée, tout se passe très bien+.

Le danger, c’est que sans aucune avancée en matière de dénucléarisation, ça revient à concéder la paix en échange de rien ou d’un mauvais accord.

Q: Que faire?

R: Nous devons séparer les négociations. Pour l’instant, on mélange traité de paix et dénucléarisation. Les Etats-Unis veulent, en échange de la paix, un inventaire nucléaire nord-coréen, pour ensuite aboutir à un calendrier de désarmement et la vérification de cette dénucléarisation. Mais rien ne montre que les Nord-Coréens soient prêts à ces concessions, ils veulent la paix d’abord, donc ça ne va pas marcher.

Les discussions sur un traité de paix ne devraient pas prévoir la dénucléarisation en contrepartie, mais plutôt des mesures d’apaisement en matière de forces conventionnelles sur le terrain: en premier lieu, le retrait de l’artillerie nord-coréenne à la frontière pointée vers Séoul, ce qui aurait une portée stratégique.

A ce stade, on risque de concéder une déclaration de paix en échange de rien. Il faut obtenir quelque chose de significatif.

Q: Et la dénucléarisation?

R: La Corée du Nord dit qu’elle dénucléarisera en échange d’une déclaration de paix ET d’une levée des sanctions. Cela ne doit pas être lié, d’où la nécessité de séparer les dossiers.

Sur la dénucléarisation, la carotte, c’est la levée des sanctions.

On peut parvenir à un accord là-dessus. Un mauvais accord, c’est certain!

Mais la vraie question c’est: peut-on aboutir à un bon accord, assez exhaustif et vérifiable ? Difficile à dire, car je ne crois pas que les Nord-Coréens aient l’intention d’abandonner leurs armes. Peut-être quelques ogives seulement, mais ce ne serait pas un bon accord.

Il y a d’un côté le président, qui veut un accord, pour donner une bonne image — ce serait un accord bidon. Et il y a ceux qui, dans l’administration, tentent de décrocher le meilleur accord possible, mais c’est difficile à négocier: ils tentent d’obtenir des choses que le président a déjà dit avoir obtenues!

Je n’ai pas l’impression qu’ils aient fait beaucoup de progrès. Le renseignement montre qu’ils font plus d’armes, plus de matériel fissile, qu’ils tentent de cacher leurs armes. La Corée du Nord n’est prête qu’à des mesures pour renforcer la confiance qui ne sont pas vérifiables, comme la fermeture de sites. Cela ressemble à la dénucléarisation mais ce n’est pas une vraie dénucléarisation.

Ce dont on peut donner crédit à cette administration, c’est que le dirigeant nord-coréen était avant isolé, ignoré. Trump a décidé de rencontrer Kim, qui a enchaîné les sommets internationaux. Le dirigeant nord-coréen aime ça, il a aimé prendre un bain de foule à Singapour, sous les yeux du monde entier. Va-t-il vouloir un accord pour ne pas revenir à l’isolement ? Nous ne le savons pas encore.

Source: AFP