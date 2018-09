La Russie ne compte faire la guerre à personne, a indiqué le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

«Nous n’avons pas l’intention, et c’est évident, d’attaquer qui que ce soit», a-t-il souligné dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe Rossiya 1 et diffusée dans les régions extrême-orientales de Russie.

La doctrine militaire russe «ne comporte même aucun élément supposant qu’on se préparerait à lancer des opérations offensives sur un territoire étranger. Ce qui n’est pas le cas de nos partenaires occidentaux», a-t-il fait remarquer.

À la question de savoir si la Russie se prépare à la guerre, Sergueï Choïgou a répondu: «Que dites-vous. Bien sûr que non.»

Les manœuvres militaires d’envergure Vostok 2018 ont débuté le 11 septembre pour durer sept jours. Organisées en Extrême-Orient et dans les eaux de l’océan Pacifique, elles engagent près de 300.000 militaires russes, plus d’un millier d’avions, d’hélicoptères et de drones, jusqu’à 36.000 chars, blindés et autres véhicules ainsi que jusqu’à 80 navires et bateaux de maintenance. Des exercices semblables seront organisés en Russie tous les 5 ans, en tant que jalons du programme de réarmement des forces armées russes, a noté Sergueï Choïgou.

Ces manœuvres, montrant les capacités au combat de l’armée russe, «refroidissent dans une certaine mesure les ardeurs de nos partenaires», a déclaré M.Choïgou, soulignant que la doctrine militaire russe revêtait un caractère défensif.

