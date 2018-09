Le prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane a perdu de nombreux soutiens parmi ses proches qui lui permettent de gouverner sans recourir à la force directe. Cette situation est insoutenable et même dangereuse, a déclaré une fameuse analyste saoudo-britannique.

Madawi Al-Rasheed a écrit le 15 septembre dans un article dans le magazine américain News Week que le prince héritier Mohammad ben Salmane était désormais seul au sommet de la hiérarchie, mais il a perdu de nombreux soutiens parmi ses proches qui lui permettent de gouverner sans recourir à la force directe. Cette situation est insoutenable et même dangereuse. Il y a eu une grave érosion de la légitimité du régime, ce qui conduit à un effondrement de l’intérieur, a-t-elle indiqué.

Mme Al-Rasheed estime qu’avec la nomination soudaine de MBS en tant que prince héritier et l’exclusion de cousins plus aptes de sa propre génération, l’ancien consensus royal a été brisé, peut-être pour toujours. MBS a dû agir rapidement pour consolider son emprise sur le pouvoir et sur les services de police de l’État, de peur qu’une menace larvée ne soit réveillée pour contester sa règle, a-t-elle ajouté.

« MBS a créé plus d’ennemis parmi ses proches dont le nombre augmente chaque jour davantage. Il n’est pas clair comment il peut réparer les pots cassés sans le recours à la répression supplémentaire », a noté l’universitaire saoudo-britannique.

Pour la professeur d’anthropologie sociale, sans apaiser le front national, MBS pensait qu’une politique étrangère agressive le couronneraient comme le nouveau guerrier du désert. De plus, une légitimité sur la base d’une victoire militaire rapide au Yémen aurait pu lui donner une grande popularité. Mais la réalité sur le terrain était totalement différente, car les missiles de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont commencé à atteindre la périphérie de Riyad.

Madawi al-Rasheed a noté que le bombardement de MBS contre le Yémen s’était avéré une guerre impossible à gagner ajoutant qu’il est bloqué dans l’impasse au Yémen sans victoire ni stratégie de sortie avec une pression internationale croissante et ce à un moment où le Yémen est confronté à une catastrophe humanitaire sans précédent.

« Avec la répression, ne vous attendez pas à une révolution saoudienne bientôt. Ce que nous pouvons voir, c’est un effondrement lent et progressif de la légitimité du régime, qui peut durer longtemps, avant une grave implosion », a-t-elle conclu.

Il est à noter que le magazine anglais The Times a également expliqué comment les espoirs de ceux qui voyaient en Mohammed ben Salmane un réformateur capable de changer la région s’évaporent.

La modernisation que disait vouloir Ben Salmane a presque totalement été éclipsée par l’oppression dont sont victimes les musulmans chiites dans l’est du pays et l’arrestation des militants des droits de l’homme, précise l’auteur de cet article.

Source: PressTV