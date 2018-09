Au lieu de s’excuser auprès de la Russie après l’incident provoqué par un avion israélien, causant le crash de l’avion russe Iliouchine Il-20 et tuant les 15 militaires russes à son bord, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a contacté en personne le président russe Vladimir Poutine pour se contenter de lui exprimer ses regrets et ses condoléances, alors que l’armée israélienne a pour sa part accusé la Syrie et le Hezbollah.

«Netanyahu a exprimé ses regrets suite aux décès des militaires russes et a déclaré que la Syrie était responsable de cet accident», la chancellerie du chef du gouvernement israélien, rapporte l’agence russe Sputnik.

Il a également souligné la nécessité de poursuivre la coordination entre les militaires des deux pays sur le territoire syrien.

«Netanyahu a relevé l’importance de la coordination dans le domaine de la sécurité entre Israël et la Russie, qui a permis de prévenir une grand nombre de pertes de part et d’autre au cours des trois dernières années», a ajouté la chancellerie.

Ce à quoi le numéro un russe a rétorqué que les opérations des forces israéliennes en Syrie étaient réalisées en violation de la souveraineté du pays.

«Le Président russe a appelé son interlocuteur à éviter à l’avenir toute situation semblable à celle qui a abouti au drame de l’Iliouchine Il-20 en Syrie», a noté le Kremlin, selon Sputnik. Il a déclaré à Netanyahu que l’avion russe s’était retrouvé sous le feu de la DCA syrienne suite au non-respect des ententes russo-israéliennes sur la prévention d’incidents dangereux, conclues depuis l’automne 2015 par un mécanisme de communication.

Pour sa part, l’Armée israélienne a adossé la responsabilité de l’incident sur Damas et le Hezbollah.

« Les autorités syriennes, ainsi que l’Iran et le Hezbollah, portent la responsabilité pour la destruction de l’Iliouchine Il-20 de l’armée russe en Syrie », a accusé Tsahal sur sa page Twitter.

«Israël considère le régime d’Assad, dont l’armée a abattu l’avion russe, comme entièrement responsable de cet incident», indique l’armée.

Ayant reconnu avoir mené dans la nuit de lundi à mardi des frappes aériennes contre un site appartenant à l’armée syrienne, Tel-Aviv a argué que ce site abritait des «équipements servant à la production d’armes létales qui devaient être transmis au Hezbollah libanais de la part de l’Iran».

La partie israélienne exprime ses regrets et se déclare prête à fournir à Moscou toutes les informations nécessaires pour enquêter sur l’incident, cite Sputnik.

Un Iliouchine Il-20 transportant 15 militaires à son bord a été abattu accidentellement par une batterie antiaérienne de l’armée syrienne dans le secteur de Lattaquié tandis que l’aviation israélienne bombardait des positions syriennes dans la même région.

Pour Moscou, l’armée israélienne a délibérément créé une situation dangereuse, ce qui a entraîné la destruction de l’appareil russe. Le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou a révélé que les Israéliens n’ont informé les Russes qu’une minute avant que leurs F-16 ne lancent leur attaque.

Pour sa part, le chroniqueur militaire du quotidien israélien Yediot Aharonot Ben Yashaï a assuré à la foi de responsables israéliens fiables ont assuré que « cet incident n’affectera pas la poursuite des attaques israéliennes pour avorter les installations iraniennes en Syrie ».

« Peut-être qu’il y aura des mesures de coordination et de renforcement des moyens de précaution », a-t-il ajouté.

Selon lui, les responsables israliens précités ont qualifié les accusation russes qu’elles sont « sans fondement ».

Source: Divers