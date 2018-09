Les manœuvres militaires Vostok 2018 sont les plus importants organisés en Russie depuis 37 ans. Des exercices de ce genre auront lieu tous les 5 ans, selon la Défense russe.

Des manœuvres d’envergure semblables aux exercices Vostok 2018 seront organisées en Russie tous les 5 ans, en tant que jalons du programme de réarmement des forces armées russes, a déclaré à la chaîne de télévision Rossiya 1 le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

Le programme national est prévu pour dix ans, a-t-il précisé.

Les exercices Vostok 2018 ont débuté le 11 septembre pour durer sept jours. Organisés en Extrême-Orient et dans les eaux de l’océan Pacifique, ils engagent près de 300.000 militaires russes, plus d’un millier d’avions, d’hélicoptères et de drones, jusqu’à 36.000 chars, blindés et autres véhicules, jusqu’à 80 navires et bateaux de maintenance. Il s’agit des manouvres les plus importantes depuis 37 ans.

Ces manœuvres, montrant les capacités au combat de l’armée russe, «refroidissent dans une certaine mesure les ardeurs de nos partenaires», a déclaré M.Choïgou. La doctrine militaire russe revêt un caractère défensif, a-t-il souligné.

Source: Sputnik