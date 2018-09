The Soufan Group, dont le siège se trouve à New York et qui appartient à Ali Soufan, ancien membre du FBI, s’est penché dans un rapport sur la capacité du Hezbollah libanais après la guerre en Syrie.

Le Hezbollah est devenu plus fort après avoir participé à la guerre syrienne pendant ces 5 dernières années, a déclaré lundi The Soufan Group dans un nouveau rapport.

« En Syrie, le Hezbollah a acquis de précieuses expériences, notamment dans sa lutte contre d’autres ennemis qu’Israël, comme Daech. Il a été mieux formé aux faits d’armes sous la supervision des conseillers militaires iraniens, mais aussi russes. C’est une expérience qui améliorera son interopérabilité et ses capacités à contrôler des unités balistiques et de drones », a souligné le rapport, qui s’inquiète du rôle crucial et croissant du Hezbollah dans la région, y compris de ses liens avec les combattants d’Ansarullah et de leur opposition à l’Arabie saoudite.

« Le Hezbollah a étendu ses liens au point de devenir un concept avec des ramifications à travers le monde. Ce mouvement a des infrastructures en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est », dit le rapport, qui n’avance toutefois aucune preuve.

« Dans des zones plus proches, le Hezbollah coopère avec les Hachd al-Chaabi en Irak et avec Ansarullah au Yémen. Lors des guerres à Alep, Deraa, Damas, Lattaquié et dans les autres localités de Syrie, ce mouvement a prouvé ses capacités et a acquis une précieuse expérience de guerre », a poursuivi le rapport, qui conclut : « Le Hezbollah sera bien plus actif à l’avenir et contribuera au renforcement de l’influence de l’Iran. »

Source: Avec PressTV