Depuis que les États-Unis et leurs alliés français et israéliens se sont impliqués directement dans la guerre au Yémen, un vaste mouvement de transfert de terroristes, diligenté par Israël a lieu sur la côte ouest. Ce n’est pas les forces yéménites (armée + Ansarullah) qui le confirment mais la Commission du Renseignement du Congrès américain : « Des centaines de radicaux d’origine occidentale, financés et entraînés par Israël, participent à l’offensive contre la province yéménite de Hodeïda ».

« Soutenus financièrement par les Émirats arabes unis, des centaines de terroristes d’origine occidentale participent aux attaques menées contre le port de Hodeïda, situé dans l’ouest du Yémen », affirme le journal al-Khaleej Online basé à Londres.

La bataille de Hodeïda a été lancée en juin, par la « coalition » saoudo-émiratie mais l’offensive est placée sous le commandement USA/OTAN/Israël et pilotée depuis la base militaire émiratie dans le sud de l’Érythrée. La tentative d’occupation du port, dernier point d’attache de la population yéménite avec le reste du monde a échoué à des dizaines de reprises, les combattants d’Ansarullah et des dizaines de tribus de la région les ayant contrées systématiquement.

Sur fond de révolte anti-saoudienne et anti-émiratie qui gagne en ampleur dans le sud du Yémen occupé, les États-Unis et le régime israélien qui convoitent le détroit stratégique de Bab el-Mandeb impliquent désormais et de façon directe leurs officiers dans la bataille. Des « radicaux d’origine occidentale » sont en effet des officiers britanniques, français, israéliens qui opèrent en ce moment sur la côte ouest.

Le rapport du Congrès US repris par al-Khaleej Online cite le nom de « Mohammad Dahlan », conseiller à la sécurité du prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed Ben Zayed, qui superviserait personnellement le recrutement de mercenaires étrangers.

« Après la signature d’un protocole entre Tel-Aviv et Abou Dhabi, des camps d’entraînement secrets ont été créés dans le désert du Néguev en Israël pour former ces spires », a rapporté al-Khaleej Online qui ajoute que Mohammad Dahlan aurait visité à plusieurs reprises ces camps pour s’initier le processus de disposition et d’entraînement de ces mercenaires par des officiers israéliens ».

En effet, l’environnement désertique et la structure tribale du désert du Néguev ainsi que sa similitude avec la nature désertique au Yémen justifie ce choix. Israël cherche à s’emparer de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb par où il espère pouvoir exporter le gaz et le pétrole de la Méditerranée vers l’Europe. Les Émirats veulent de leur côté étendre leur mainmise sur les ports de cette région stratégique.

Quant aux États-Unis, planificateur en chef de la guerre, ils veulent se procurer un levier de pression de plus contre la Chine qui transite la majeur partie de ses marchandises en Europe via le détroit de Bab el-Mandeb.

« Israël a équipé l’armée de l’Air saoudienne de bombes et de missiles prohibés dont l’usage a été interdit à l’échelle internationale. L’Arabie saoudite largue ces bombes sur les provinces yéménites sous prétexte d’avoir à abattre Ansarullah. Mais elle y tue des civils», précise dans la suite de son rapport al-Khaleej Online.

Source: Avec PressTV