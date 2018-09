Le site en ligne francophone de la télévision iranienne Press Tv a fait état de la dégradation des relations entre l’Iran et la France.

Dernière évolution qui reflète ce gel des relations est le refus français de dépêcher un nouvel ambassadeur en Iran, depuis le départ de l’ancien François Sénemaud, il y a deux mois.

Selon Press Tv, l’État français œuvre « en catimini, pour réduire le niveau de ses relations diplomatiques avec l’Iran » et les deux pays n’ont plus d’échanges que via leur attaché d’affaires respectif.

Les raisons données par les responsables français pour justifier ce retard ne sont pas crédibles aux yeux des iraniens, rapporte le site iranien.

Le Figaro avait rapporté à la foi de l’entourage d’Emmanuel Macron que la décision de rétablir les relations diplomatiques dépend de la résolution de l’affaire de Villepinte.

C’est dans cette ville de la banlieue parisienne qui accueillait au mois de juillet le congrès de groupe terroriste iranien de l’Organisation des Moujahidines Khalk (OMK) qu’a eu lieu, à en croire les autorités françaises, une soi-disant tentative d’attentat terroriste. Par la suite, deux Belges d’origine iranienne auraient été arrêtés.

Alors qu’ils sont d’anciens membres de l’OMK, c’est l’Iran qui est accusé, constate Press Tv.

Selon les responsables iraniens, cet attentat n’est autre qu’une opération false flag perpétrée par le Mossad d’autant que c’est le renseignement israélien qui a livré aux forces belges et françaises les documents qui ont abouti aux arrestations.

Ce n’est pas non plus par hasard que cette tentative a eu lieu au moment où le président iranien Hassan Rohani se préparait pour une tournée en Union européenne pour sauver l’accord nucléaire, alors que les Etats-Unis venaient de le quitter.

Press Tv rapporte que les responsables iraniens croient de plus en plus que les Français sont en train d’inventer des justifications pour rompre leurs liens avec l’Iran.

Autre signe de l’hostilité française montante à l’encontre de l’Iran : lorsque la représentation diplomatique iranienne en France a été prise pour cible la semaine dernière par des militants kurdes, la police française a quitté les lieux et les a laissés faire.

Dans les apparences, ces démarches semblent contrarier le langage conciliant que les dirigeants français adoptent avec les Iraniens, en arguant vouloir sauver l’accord nucléaire. Mais les Iraniens sont de plus en plus sceptiques.

Aux propos rapportés de l’Elysée, selon lesquels l’objectif de ce dernier est de convaincre le président iranien que l’Iran devrait rester dans l’accord nucléaire, car c’est dans l’intérêt de l’Iran, la réponse n’a pas tardé : «Plutôt que les intérêts iraniens, rappelle-t-on à Téhéran, rapporte Press Tv, les autorités françaises feraient peut-être mieux de se soucier de ceux de la France, lesquels ne sauront certes pas être assurés par cet incompréhensible alignement qui est aujourd’hui celui de la France sur la politique américano-sioniste ».

il n’est donc pas exclu que les Français œuvrent de concert avec les Américains, pour que l’Iran reste empêtré dans l’accord, perdant les acquis qu’il avaient obtenus en échange, tout en subissant les sanctions américaines.