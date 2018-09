La Russie espère que les États-Unis cesseront de flirter avec les terroristes, qu’ils entameront une lutte réelle contre ces derniers et qu’ils la mèneront sans «double fond».

Publié par le département d’État américain, ce rapport portant sur la lutte antiterroriste a suscité une série de questions et la perplexité de Moscou, informe le Département de l’Information et de la Presse du ministère russe des Affaires étrangères.

«Tout d’abord, en raison des tentatives volontaires de rabaisser et même de dénigrer les efforts antiterroristes de la Russie», explique la diplomatie russe.

Mais le ministère s’est dit également étonné par les regrets américains portant sur le caractère limité des interactions avec la Russie dans le domaine de la lutte antiterroriste. «Ces réclamations, les partenaires américains n’ont à les adresser qu’à eux-mêmes», est-il indiqué.

Et de rappeler que Moscou restait ouvert à un approfondissement de l’interaction conjointe avec Washington dans ce domaine:

«La Russie est constamment attachée au développement d’une coopération internationale plus large en matière de lutte antiterroriste».

Le ministère espère en outre que Washington «révisera sa ligne vicieuse et extrêmement dangereuse de flirt avec les terroristes et mènera une véritable lutte contre ces dernier et ce sans « double fond »».

Rappelons que le département d’État américain publie annuellement son rapport dédié à l’activité terroriste. Dans ce document est analysée la situation en matière de défis et de lutte antiterroriste dans le monde.

Source: Sputnik