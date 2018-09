Le crash de l’Il-20 russe n’aura pas d’effets sur la stratégie israélienne en Syrie, a expliqué Avigdor Lieberman, ministre israélien de la Guerre, ajoutant qu’Israël continuera à lutter contre la présence iranienne dans ce pays.

«Nous ne permettrons pas que la Syrie soit transformée en base d’avant-garde iranienne pour attaquer l’État hébreu, nous continuerons d’œuvrer afin de l’empêcher et nous disposons de tous les moyens et de toutes les possibilités pour ce faire», a-t-il indiqué dans une interview à la radio Kan, rendue publique tôt ce dimanche matin, rapporte Sputnik.

«Nous avons agi et nous agissons avec prudence et responsabilité, et ce n’est que dans les cas où nous n’avons pas d’autre choix», a poursuivi le ministre.

Et de conclure: «De fait, rien n’a changé et ne changera. Telle est notre politique»

Selon M. Lieberman, l’armée israélienne compte sur les mécanismes de communication qu’elle avait établie avec les militaires russes en Syrie trois ans plus tôt en vue d’éviter des conflits.

Selon Sputnik, ‘Israël’ ne reconnaît pas sa responsabilité dans le crash de l’Il-20 avec 15 militaires à son bord. Il conteste les déclarations de Moscou selon lesquelles des F-16 israéliens ont utilisé l’avion russe comme couverture pour échapper aux tirs syriens.