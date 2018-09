Selon l’ayatollah Ali Khamenei, l’attaque terroriste perpétrée lors du défilé militaire à Ahvaz a été commanditée par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, rapporte Sputnik.

« Selon des rapports, cet acte lâche a été commis par des gens qui reçoivent une assistance américaine lorsqu’ils sont attrapés en Syrie et en Irak et qui sont payés par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis », a déclaré l’ayatollah, cité par son site officiel.

Selon la chaine satellitaire iranienne alAlam, son éminence a affirmé que » l’Iran réservait une réponse cinglante aux auteurs sans scrupule de l’attentat d’Ahvaz ».

S’exprimant lors d’une rencontre ave un groupe d’athlètes iraniens ayant réussi à décrocher des médailles lors des Jeux asiatiques de 2018 qui ont eu lieu en Indonésie, l’Ayatollah Ali Khamenei a souligné que « cet événement amer a montré une fois de plus que beaucoup d’ennemis cherchent à empêcher le peuple iranien de progresser sur la voie du développement ».

Et de poursuivre : « Attaquer des personnes sans défense est un pur acte de lâcheté . Le courage et la gloire appartiennent à la jeune génération du pays qui brillera dans divers domaines scientifiques, sportifs et défensifs ».

