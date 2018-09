Le président iranien Hassan Rohani a accusé mardi les Etats-Unis de vouloir « renverser » le pouvoir de Téhéran, tout en proposant de dialoguer avec son pays.

Devant la session annuelle de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, il a dénoncé la position « absurde » du président américain Donald Trump qui avait appelé le monde, un peu plus tôt à la même tribune, à « isoler le régime iranien corrompu ».

Et de poursuivre : « l’ONU ne doit pas permettre à certains de ses membres de la réduire à un jouet, car la sécurité des peuples ne doit pas être un jouet entre les mains des USA ni le Conseil de sécurité n’est un cercle américain . Selon quelle logique Washington se retire des accords internationaux , ne respecte pas les autres parties et veut en même temps dialoguer avec nous . Les USA pensent qu’ils possèdent tout droit parce qu’ils possèdent la puissance . Sachez que le takfirisme et les sanctions sont l’avers et le revers d’une même monnaie ».

Estimant qu’il n’y aura « aucune autre solution que le dialogue », il a défini que ce dernier « doit être basé sur le respect réciproque et l’égalité ».

« La politique étrangère de l’Iran est fondée sur le multilatéralisme et sur le respect des lois internationales. Renforcer le dialogue avec les pays voisins est un principe de base de la politique iranienne… Notre politique se fonde sur la riposte d’égal à égal: accord contre accord, désistement contre désistement, sanctions contre sanctions », a martelé M.Rohani.

Dans ce cadre, il a souligné que « la sécurité du Golfe persique et du détroit de Hormuz est très importante pour nous et donc, nous allons affronter tout danger qui menace ce détroit ».

Concernant la question palestinienne, M.Rohani a réiteré que » la poursuite des crimes sionistes contre le peuple palestinien n’aurait jamais perduré sans le soutien des USA ».

Pour ce qui est de l’accord nucléaire, M.Rohani a tenu à remercier la Russie, la Chine et les Etats européens pour leurs positions estimant que « leur loyauté est la condition de la poursuite de notre engagement envers cet accord « .

Et de rappeler que « 12 rapports de l’AIEA confirment que l’Iran a respecté ses engagements dans l’accord nucléaire. Nous appelons les USA à exécuter la résolution 2237 du Conseil de sécurité ».

Source: Traduit d'AlMayadeen