Un drone stratégique américain parti d’une base en Sicile a été repéré à proximité du littoral de la Crimée et de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie.

Un avion de reconnaissance de l’US Air Force RQ-4А Global Hawk a effectué un vol le long de la ligne de séparation dans le Donbass ukrainien avant de se diriger vers les côtes russes de la mer Noire, selon des sites occidentaux suivant les déplacements de l’aviation militaire.

Selon le portail Plane Radar, le drone a décollé de la base aérienne de Sigonella, en Sicile, avant d’effectuer une mission de plus de six heures dans le sud-est de l’Ukraine. L’appareil a ensuite survolé les côtes de la Crimée et de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie.

Ces derniers mois, on assiste à une intensification des vols d’avions-espions étrangers à proximité des frontières russes. Plus tôt en septembre, un drone de reconnaissance américain a suivi le passage de navires de la Marine ukrainienne sous le pont de Crimée.

