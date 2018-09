Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s’est dit mardi « dérangé et profondément déçu » par l’annonce d’un mécanisme européen visant à permettre aux pays et entreprises étrangères d’échapper aux sanctions des Etats-Unis contre l’Iran.

Ce mécanisme a été dévoilé lundi soir par l’Union européenne à l’issue d’une réunion avec l’Iran, la Chine et la Russie, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Ces pays sont signataires de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 dont Donald Trump s’est retiré en mai, rétablissant toutes les sanctions américaines contre Téhéran.

« C’est l’une des mesures les plus contre-productives que l’on puisse imaginer pour la paix et la sécurité régionales », a protesté le secrétaire d’Etat américain devant le groupe de pression United Against Nuclear Iran, à New York.

Il a accusé l’Union européenne de « renforcer l’Iran dans son statut de premier Etat soutien du terrorisme ».

« J’imagine que les ayatollahs corrompus et les gardiens de la révolution », l’unité d’élite de la République islamique, « ont dû bien rire ce matin » en apprenant l’annonce européenne, a-t-il ajouté.

Source: AFP