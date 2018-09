Téhéran accueillera, ce mercredi, la première réunion sécuritaire sur la situation du Moyen-Orient. Le porte-parole du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran Keyvan Khosravi a déclaré, mardi 25 septembre, que les secrétaires et les conseillers à la sécurité nationale des pays de la région se rencontreraient ce mercredi à Téhéran dans le cadre d’une réunion sécuritaire qui aura à l’ordre du jour l’examen des mécanismes de coopération pour une lutte antiterroriste et les méthodes d’empêcher l’extension du terrorisme vers l’Asie centrale, notamment l’Afghanistan.

Il a ajouté que l’initiative de cette réunion s’était formée lors d’une visite du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne à Sotchi où il a pris part à la Conférence de la Russie sur la sécurité et a rencontré les responsables sécuritaires de cinq pays présents à la conférence.

« Étant donné que les pays de la région se sentent de plus en plus obligés se multiplier leurs coordinations pour pouvoir adopter des mécanismes conjoints dans la lutte antiterroriste et que la situation en Afghanistan s’annonce toute particulière, l’initiative iranienne s’est rapidement concrétisée et la première réunion sécuritaire aura lieu ce mercredi à Téhéran », a expliqué Keyvan Khosravi.

Selon M. Khosravi, « la participation, à un haut niveau, des pays de poids de la région à cette réunion prouve l’importance de cet événement et démontre les impacts majeurs qu’il pourrait avoir sur les futures évolutions ».

Il a souhaité que le nombre de pays participant à cette réunion augmente dans les prochaines éditions, une fois ils parviennent à une conception commune des dangers qui menacent la sécurité de tous les pays.

Le porte-parole du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a ensuite regretté les comportements de certains pays de la région qui se sont laissé instrumentaliser par les puissances arrogantes extrarégionales.

« Non seulement ces pays ne jouent aucun rôle dans le rétablissement de la sécurité, mais en plus ils font partie, eux-mêmes, du problème en alimentant les courants terroristes en fonds et en armes », a-t-il réaffirmé.

Khosravi a espéré que la réunion de Téhéran pourrait réaliser tous les objectifs prédéterminés et qu’elle baliserait le terrain au règlement des problèmes sécuritaires et au rétablissement de la paix et du bien-être dans les pays touchés par la crise et le terrorisme.

