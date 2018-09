Le site de la télévision russe RT s’est arrêté dans le discours du président iranien Hassan Rohani sur sa riposte cinglante à l’encontre de l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, qui avait insinué que l’Iran lui-même était coupable de l’attaque perpétrée lors d’un récent défilé militaire à Ahvaz.

Alors que son pays a été pressentie pour être derrière cet attentat terroriste qui coûté la vie à 25 personnes dont des civils et des enfants, aux côtés de l’Arabie saoudite et de ses autres alliés régionaux, Haley n’a trouvé d’autre que de rendre la balle aux autorités iraniennes.

« Ils doivent examiner leur propre base pour savoir d’où cela vient », a-t-elle déclaré lors de l’émission « State of de l’Union » de CNN, rapporte le site espagnol de la télévision russe RT.

« Il peut nous accuser de tout ce qu’il veut. Ce qu’il faudrait, c’est qu’ils se regardent dans le miroir », a dit la diplomate.

M. Rohani n’a pas manqué l’occasion de la session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Onu pour lui rétorquer, sans la nommer.

via un tweet, qualifiant son commentaire de « terrible ».

« Que penseraient les Américains si nous parlions des attaques terroristes du 11 septembre ? » a-t-il ajouté.

Avant de partir pour New York, M. Rohani a directement reproché aux États-Unis d’avoir facilité l’attaque en soutenant les États du Golfe, qui, à leur tour, apportent un soutien continu aux groupes militants qui cherchent à combattre le gouvernement iranien, selon The Middle East Eye .

« Les Etats du golfe Persique fournissent un soutien financier, militaire et politique à ces groupes », a déclaré Rohani, qui a qualifié les Etats-Unis de « sponsor » de « ces petits pays mercenaires de la région », dont l’objectif est « de provoquer le chaos et l’instabilité dans notre pays ».

Les relations entre Washington et Téhéran se sont deteriorees depuis que le president américain Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire iranien en mai, suscitant de vives critiques même parmi ses alliés et autres signataires européens de ce traité.

Sources : Actualidad.rt ; Réseau International