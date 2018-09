Le porte-parole du mouvement yéménite Ansarullah a réagi à une rencontre entre des responsables saoudiens, émiratis, bahreïnis et ceux du gouvernement démissionnaire du Yémen d’une part avec des dirigeants du Mossad de l’autre, à New York.

Mohammed Abdel Salam, a déclaré, le mercredi 26 septembre, que des représentants des pays impliqués dans l’agression militaire contre le Yémen s’étaient retrouvés en toute « liberté » et « insolence » dans le cadre d’une « réunion de la honte ».

« Cette réunion trahit une coordination profonde entre les Saoudiens et les Émiratis, d’une part, et l’ennemi israélien, de l’autre, pour faire oublier la cause palestinienne », a déclaré Mohammed Abdel Salam.

Il a souligné que le peuple yéménite resterait aux côtés des Palestiniens et qu’il défendrait les principes immuables de l’Oumma islamique.

Rappelons que le mardi 25 septembre, les représentants des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, de Bahreïn, du gouvernement démissionnaire du Yémen et des États-Unis se sont réunis avec le chef du service de renseignement israélien Mossad, Yossi Cohen, dans le cadre d’une campagne intitulée « 2018 United Against Nuclear Iran summit » qui a eu lieu en marge de la 73e Assemblée générale des Nations unies à New York.

Étaient présents à cette réunion, Youssef al-Otaïba, ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington, Mike Pompeo, secrétaire d’État américain, Brian Hook, directeur du Groupe d’action sur l’Iran, Adel al-Joubeir, ministre saoudien des Affaires étrangères, Khaled al-Yamani, ministre des Affaires étrangères du gouvernement démissionnaire yéménite, et Abdallah ben Rachid Al-Khalifa, ambassadeur de Bahreïn aux États-Unis.

Lors de cette réunion, le ministre saoudien des Affaires étrangères a prétendu qu’il fallait mettre sous pression l’Iran pour le forcer à changer de politique dans la région.

Et d’ajouter: « Le danger de l’Iran ne se limite pas seulement à la puissance dont dispose ce pays ; son attitude est également dangereuse et les pressions intérieures faciliteront le terrain en vue d’un changement radical dans ce pays. »

Le chef de la diplomatie saoudienne a appelé à exercer des pressions tous azimuts sur l’Iran, avant de réitérer ses allégations précédentes sur le prétendu soutien que l’Iran apporterait au terrorisme.

Et le ministre saoudien d’ajouter que « l’Iran ne cesse d’apporter son soutien au terrorisme et à al-Qaïda, et essaie de déstabiliser ses voisins, l’Afghanistan et le Pakistan ».

Alors que c’est l’Arabie saoudite qui a mis à feu et à sang le Yémen lors de son agression militaire contre son voisin, le chef de la diplomatie saoudienne accuse l’Iran d’approvisionner en armes les combattants d’Ansarullah.

