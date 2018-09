L’Iran continuera de travailler avec ses partenaires pour créer un nouvel environnement et rendre inefficace les sanctions illégales des Etats-Unis, a écrit le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, sur son compte Twitter.

Il a souligné : » L’Iran continuera de travailler avec ses partenaires pour créer un nouvel environnement dans lequel les nations qui se respectent peuvent poursuivre leurs propres intérêts et obligations internationales. Nous continuerons de travailler pour compenser les sanctions illégales des États-Unis et éliminer irrévocablement les incidences déstabilisantes des lois américaines ».

Auparavant, M.Zarif avait affirmé lors d’une déclaration de la réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires, que « l’Iran et d’autres parties au Plan global d’action conjoint sont résolus à protéger l’accord ».

Et d’ajouter : « L’Iran continuera à travailler avec les autres participants du PGAC et le reste de la communauté internationale pour contrecarrer cette anarchie et protéger le PGAC », a déclaré M. Zarif

Source: Avec ISNA