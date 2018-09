Le guide suprême de la révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei aaffirmé ce jeudi que » les portes du Jihad restent ouvertes dans divers domaines et que le martyre représente le sommet du Jihad », a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Dans un communiqué de Son Eminence publié à l’occasion de la Défense sacrée (la guerre imposée par Saddam contre l’Iran 1980-1988), l’ayatollah Ali Khamenei a souligné: « A chaque nouveau jour , s’ouvre au régime iranien de nouveaux horizons , la voie que nous avons emprunté n’est exclude difficultés, mais elle est jonchée d’exploits. De plus en plus, le sacrifice des martyrs revêt une valeur sacrée . Car ces martyrs ont offert leur sang pour renforcer la construction de ce grand édifice et ont transformé la jeune plantation en un arbre et un enracinement profond ».

Et de conclure : « honorer les martyrs et respecter leurs familles patientes, est un grand devoir en ce jour et pour toujours ».

Source: Farsnews