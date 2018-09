Six Palestiniens ont trouvé la mort et environ 300 autres ont été blessés lors d’affrontements avec des militaires israéliens à la frontière avec la bande de Gaza, a annoncé à Sputnik une source au sein du ministère israélien de la Santé.

Dans des émeutes qui se sont déroulées ce vendredi 28 septembre à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, six Palestiniens ont perdu la vie et quelque 300 autres ont été blessés, a annoncé à Sputnik un représentant du ministère de la Santé.

«En ce 27e vendredi de la Grande marche du retour, trois Palestiniens ont été tués et 180 ont reçu des blessures, dont 45 par balles, lors d’affrontements avec l’armée israélienne aux frontières orientales de la bande de Gaza», a déploré l’interlocuteur de Sputnik.

Selon les militaires israéliens, plus de 10.000 Palestiniens ont pris part à cette action. Toujours selon eux, ces derniers auraient lancé des pierres et des engins explosifs dans leur direction tout en tentant de traverser la frontière.

Ces affrontements ont eu lieu dans le cadre de la Grande marche du retour, qui se poursuit depuis cinq mois et réunit chaque vendredi des milliers d’habitants de l’enclave palestinienne.

Source: Sputnik