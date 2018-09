Israéliens et Saoudiens se seraient mis d’accord pour construire une base militaire israélienne sur le sol saoudien.

C’est ce qu’a révélé Mujtahid, le célèbre blogueur et activiste politique saoudien. Sur sa page Twitter, il a fait part de consultations entre les régimes saoudien et israélien en vue de créer une base militaire israélienne sur le territoire de l’Arabie saoudite.

« Les autorités saoudiennes et israéliennes ont examiné la possibilité de construire une base israélienne sur le territoire saoudien. Elles ont décidé de poursuivre cette affaire lors de leurs prochaines rencontres. Il semble qu’il ne faudra pas attendre longtemps pour assister à la construction d’une nouvelle base militaire israélienne dans la région du golfe Persique », a-t-il écrit.

« Le retrait des batteries américaines de missiles Patriot de la région du golfe Persique a fourni à Ben Salmane le prétexte de créer à leur place des bases militaires israéliennes pour intercepter les missiles yéménites», lit-on aussi sur ce tweet.

Auparavant, des sources médiatiques avaient annoncé que le régime des Saoud avait l’intention de mettre à la disposition de Tel-Aviv une zone d’une superficie de 16 000 kilomètres carrés dans la région de Tabouk, qui est la propriété de Ben Salmane, pour qu’Israël s’en serve pour stocker des armes chimiques.

Bien plus que de simples « flirts » censés déboucher sur une normalisation des relations avec Israël, l’Arabie de Ben Salmane aurait ouvert grand les portes de son royaume aux forces armées israéliennes.

Source: Avec Press Tv