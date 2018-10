Le groupe audiovisuel beIN du Qatar a réclamé lundi un milliard de dollars pour un « piratage de masse » attribué à l’Arabie saoudite qui est par ailleurs poursuivi par l’Etat du Qatar devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour « violations de la propriété intellectuelle ».

Ces procédures juridiques ont été annoncées dans des communiqués distincts de beIN et du ministère qatari de l’Economie et du Commerce. BeIN n’a pas précisé devant quel tribunal la demande de compensations serait examinée.

En août, beIN avait déclaré avoir des « preuves irréfutables » sur l’implication de l’opérateur satellitaire Arabsat basé à Ryad dans des actes de piratage, également commis par une chaîne se faisant appeler « beoutQ » pour ridiculiser la marque beIN.

L’Arabie saoudite et Arabsat ont nié tout lien avec « beoutQ ».

Le contentieux survient sur fond de crise inédite entre les pays du Golfe, qui dure depuis plus d’un an.

Le 5 juin 2017, trois pays du Golfe –l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn– et l’Egypte ont rompu leur liens avec le Qatar, l’accusant de « soutenir le terrorisme » et de se rapprocher de l’Iran, puissance régionale rivale de Ryad.

Le Qatar nie les accusations et dénonce une atteinte de ces pays à sa souveraineté.

Source: AFP