Les accusations infondées du Premier ministre israélien depuis la tribune des Nations unies accusant le Hezbollah de stocker des armes non loin de l’aéroport international de Beyrouth ont soulevé une levée de boucliers au pays des cèdres.

Le gouvernement libanais a réagi avec virulence, via le ministre des Affaires étrangères.

Le lundi 2 octobre, Gebrane Bassil a invité les ambassadeurs étrangers au Liban sur l’un des « trois sites secrets » que Benjamin Netanyahu a désignés sur la carte, lors de son intervention, le club de football de l’équipe al-Ahed. Selon Netanyahu, le Hezbollah les aurait utilisés « pour transformer des projectiles inadaptés en missiles guidés ». Le deuxième site

« Le Hezbollah n’entrepose pas de missiles près de l’aéroport de Beyrouth comme l’en accuse Israël », a lancé M. Bassil devant 73 diplomates, dont des dizaines d’ambassadeurs.

Selon M. Bassil, Israël tente « de justifier (…) une nouvelle agression contre un pays souverain comme le Liban et de détruire son infrastructure », en référence à une éventuelle attaque israélienne contre son pays.

« Nous voulions aussi faire savoir que ce genre de manigances ne passe pas avec nous. Et nous allons riposter avec les moyens appropriés », a-t-il ajouté.

Etait présent l’ambassadeur de la fédération russe, Alexander Zaspikine. Etaient absent, celui des États-Unis, allié inconditionnel d’Israël. Ainsi que les ambassadeurs des pays du Golfe, à l’exception du représentant du sultanat d’Oman.

Selon le journal libanais al-Akhbar, la plupart des pays occidentaux influents au sein de l’Onu ont quant à eux dépêché des fonctionnaires du niveau de secrétaire.

« Bien sûr qu’il y a des missiles au Liban, mais le Hezbollah est assez sage pour ne pas les déposer a proximité de l’aéroport de Beyrouth, aux confins avec les zones civiles », a pour sa part indiqué, non sans sarcasme le chargé d’affaires iranien Ahmad Hussein, pour al-Akhbar.

Selon l’ambassadeur irakien Ali Al-ِِِAmer, les allégations de Netanyahu illustrent « l’hostilité absolue d’Israël à l’encontre des Arabes », estimant que le Liban qui est l’un des pays de confrontation avec l’ennemi israélien devrait obtenir un soutien arabe.

Lors de la tournée dans le club, édifié grâce à un financement de la Fifa, les joueurs de l’équipe étaient en plein entrainement.

L’un des journalistes s’est adressé à M. Bassil en lui disant : « Vous avez nié la présence de missiles. Mais nous n’avons pas vu le dépôt ».

C’est alors que le ministre a demandé d’ouvrir sa porte pour le trouver entièrement vide.

Plus tard, au siège du ministère, M. Bassil a prononcé un discours dans lequel il a signalé qu’Israël a violé le ciel, le sol et la mer libanais 1417 fois depuis le début de l’an.

« Israël pratique un terrorisme d’état par excellence contre les peuples, en les tuant en masse , et en refusant de respecter la légalité internationale. Les Libanais n’accepteront pas que les Nations unies soient utilisées comme tribune pour s’en prendre à la souveraineté du Liban ou pour préparer une nouvelle offensive contre lui, en prononçant des allégations mensongères et non prouvées », a-t-il dit.

Il a assuré que « le Liban aura recours à tous les moyens de résistance légitimes » pour se défendre.

Israël ne nous nous fait pas peur et lorsqu’il menace, nous sommes persuadés qu’il a peur, a-t-il conclu.

Dans un tweet, le ministre libanais a promis qu’un match de football sera prochainement organisé dans le club même pour mémoriser les exploits de la guerre 2006.

Source: Divers