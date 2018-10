Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé que » son pays partageait avec de nombreux pays arabes une certaine entente, au pint que Damas compte reprendre son rôle de principal défenseur des grandes questions de la nation arabe, a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

S’exprimant pour la première fois depuis le déclenchement de la crise en Syrie à un média arabe du Golfe , le groupe koweitien alDar, Bachar al-Assad a souligné que « des pays occidentaux ont commencé à planifier pour se préparer à réouvrir leurs ambassades à Damas . D’ailleurs, des délégations occidentales et arabes ont se rendent à Damas pour organiser ce retour sur plus d’un niveau ».

M. Assad a noté que « trés prochainement, le rideau sera baissé sur cette guerre terroriste et le jeu politique changera de régles ».

Le président syrien a indiqué que « durant la prochaine étape, nous allons commencer à reconstruire les usines et les compagnies seront remodernisées et béneficieront d’un soutien sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de societés syriennes locales ou conjointes avec des investisseurs arabes et étrangers ».

M.Assad a ajouté que « nous allons concentrer notre attention sur l’agriculture sachant que les meilleures espèces de fruits et de légumes dans la région sont produits en Syrie et nous assurerons leur exportation vers tous les pays du monde ».

Anoter que l’adhésion de la Syrie à la Ligue des États arabes a été suspendu en Novembre 2012, les pays arabes ont imposé des sanctions économiques et politiques à Damas.

Source: Médias