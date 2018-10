L’éventuelle réaction de Washington à la fourniture de batteries antiaériennes S-300 à l’armée syrienne a été passée à la loupe par le portail The Drive.

Selon le média, les États-Unis n’excluent pas la possibilité de dynamiser leur utilisation des avions furtifs américains F-22 ainsi que celle des avions de combat multirôles F-16CJ pour effectuer des opérations militaires en Syrie.

Le Pentagone a vu d’un mauvais œil la livraison à la Syrie de systèmes russes de défense antiaérienne S-300 qui a été achevée le mardi 2 octobre

«Livrer de tels systèmes de défense au régime syrien est, à vrai dire, irresponsable», a déclaré le Pentagone.

Au début de la campagne militaire en Syrie lorsque les activités de l’armée syrienne demeuraient encore incertaines, les forces aériennes américaines avaient déjà utilisé des F-22 et des F-16CJ afin de maîtriser et de détruire la défense antiaérienne de l’adversaire, relate The Drive.

À présent les États-Unis seront probablement obligés de revenir à leur stratégie initiale, écrit le média.

Par ailleurs, à l’heure actuelle les F-22 sont déjà utilisés par les Américains lors des opérations aériennes dans les régions contrôlées par les forces gouvernementales syriennes, signale le média.

La décision de remettre les systèmes à Damas a été prise après qu’un avion russe a été abattu par erreur par les forces syriennes, alors qu’un F-16 israélien s’était placé volontairement au dessus.

Suite à l’incident dans lequel 15 militaires russes ont trouvé la mort, Moscou a accusé l’aviation iseaelienne d’avoir provoqué le tir ayant touché l’appareil.

Source: Avec Sputnik