La Russie étudie la possibilité de passer aux monnaies nationales dans ses échanges commerciaux avec l’Iran, a fait savoir le ministre de l’Énergie Alexandre Novak.

Le passage aux échanges en monnaies nationales entre la Russie et l’Iran est une option envisageable dans le contexte des sanctions imposées à l’encontre de la République islamique, estime le ministre russe de l’Énergie Alexandre Novak.

«Puisque nous nous opposons aux sanctions, nous estimons nécessaire de poursuivre la coopération avec l’Iran. Nous étudions également des mécanismes destinés à accroître nos échanges en monnaies nationales avec l’Iran sans recourir au dollar», a confié M.Novak dans un entretien accordé à la radio Business FM.

Lors d’une rencontre avec Xi Jinping en septembre dernier, Vladimir Poutine a assuré que Moscou et Pékin comptaient utiliser davantage leurs monnaies nationales, et non le dollar, pour leurs échanges commerciaux.

Selon le chef du Kremlin, cette mesure est censée «renforcer la stabilité du traitement par les banques des opérations d’import-export dans les conditions de risque persistant sur les marchés mondiaux».

Plus tôt dans la journée de jeudi, le ministre russe des Finances Anton Silouanov a confirmé qu’un projet de dédollarisation de l’économie nationale avait été soumis à l’examen du gouvernement.

