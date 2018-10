Le commandant en chef de la Marine iranienne a annoncé que deux sous-marins de type Ghadir ont rejoint les côtes de Makran au sud-est de l’Iran, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Selon le service des relations publiques de la Marine iranienne, la cérémonie du déploiement des sous-marins Ghadir s’est déroulée en présence du commandant en chef de la Marine iranienne, l’amiral Hossein Khanzadi et des responsables dans la deuxième zone maritime de la province de Sistan et Baloutchestan à Jask.

Le contre-amiral Hossein Khanzadi a affirmé qu »‘aujourd’hui, la zone stratégique de Jask acceuille l’une des armes des plus sophistiquées au monde (les sous-marins) . Nous tenons à faire savoir au monde que malgré toutes les pressions que l’arrogance mondiale a exercée sur le peuple iranien et contre les forces armées iraniennes, non seulement notre technologie et nos efforts ne se sont pas arrêtés, mais nous avons pu atteindre un très haut niveau de technologie sophistiquée « .

