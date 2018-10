Dans les zones de l’ouest syrien inclues dans l’accord russo-turc, la coalition takfiriste pro al-Qaïda, Hayat tahrir al-Cham (HTC) est désormais dans le collimateur. Alors que les milices pro turques entament sa mise en exécution.

Le mois dernier, Poutine et Erdogan avaient conclu à Sotchi un accord sur le sort de la province d’Idleb, en fonction duquel une bande démilitarisée devrait être instaurée entre les régions contrôlées par Damas et celle contrôlées par les milices soutenues par Ankara. Or, cette zone concernée est majoritairement sous l’emprise de HTC qui a refusé les termes de l’accord qui stipule aussi que les milices se doivent de rendre les armes.

Depuis deux jours, la colaition jihadiste takfiriste fait l’objet d’une attaque sur deux fronts: interne et externe.

Combats fratricides

Pour la première, elle affronte la défection de l’une de ses milices, Mouvement Noureddine Zenki (MNZ) et il est question de combats ayant éclaté entre les deux.

Selon le site en ligne de la télévision libanaise satellitaire al-Mayadeen Tv, des affrontements font rage entre les deux frères désormais ennemis, à l’ouest de la province d’Alep, non loin de la province d’Idleb. Et ce pour le deuxième jour consécutif .

Tout a commencé il y a deux jours, lorsqu’un chef de HTC, dont la colonne vertébrale est le front al-Nosra, branche d’Al-Qaïda en Syrie, a ordonné de lancer une attaque contre la localité Kfar-Halab, qui était sous le contrôle des MNZ, avec pour objectif d’arrêter les chefs de ce dernier, accusés d’opter pour la réconciliation et le respect de l’accord russo-turc.

Selon les sites de coordination qui rapportent ce qui se passe dans les régions occupées par les rebelles, les habitants de cette localité ont prêté main forte aux miliciens de MNZ et sont descendus le vendredi 5 octobre dans les rues pour manifester. Ils ont essuyé des tirs mortels qui ont tué plusieurs civils, un adulte et deux enfants. Depuis les combats font rage.

« Les takfiristes de Hayat Tahrir al-Cham ont fait irruption vendredi à Kfar Halab et ont pris le contrôle des entrées de la ville, ce qui a incité les habitants à descendre dans la rue. Les terroristes ont tiré alors sur la foule, tuant et blessant plusieurs personnes», ont indiqué les activistes syriens, rapporte le site en ligne de la télévision iranienne Press Tv.

La bataille n’est pas encore terminée. De part et d’autres, les renforts se tassent. Selon al-Mayadeen, Hayat tahrir al-Cham s’est emparé de la localité Mirnaz qui est le théâtre de renforts intensifs de la part des MNZ, pour la restituer. Ayant perdu l’un de ses chefs militaires, celle-ci voudrait aussi s’emparer de deux autres localités. Tandis que HTC se prépare pour conquérir une autre localité, Kfar Nourane.

Ces combats laissent deviner que le mouvement Noureddine al-Zenki semble vouloir quitter les rangs de HTC pour rejoindre ceux

du Front national de libération (FNL) (Jabhat al-Wataniya lil Tahrir), une des deux coalitions mises sur pied par la Turquie. FNL elle aussi a commencé à agir contre la coalition jihadiste.

FNL contre HTC

Press Tv rapporte que le jeudi 4 octobre, la Russie avait lancé une mise en garde contre Ankara, affirmant que malgré l’accord signé pour la mise en place d’une zone « démilitarisée » à Idleb, ses miliciens continuent à agir.

À peine quelques heures après cette mise en garde, au cours de la journée de vendredi, des dizaines de terroristes pro-turcs du FNL ont quitté à bord de 40 véhicules blindés la banlieue d’Afrine et le nord-est d’Alep pour se rendre dans l’ouest de la province où étaient concentrés les terroristes qaïdistes de Tahrir al-Cham.

« Le commandement de HTC , dont surtout les chefs les plus extrémistes , savent très bien qu’ils sont dans le collimateur, et qu’un plan international concocté avec la collaboration de parties locales se prépare pour les frapper au cas où ils refusent l’accord . Raison pour laquelle ces chefs ont décidé de lancer une attaque-surprise pour s’emparer de régions hors de leur contrôle », a expliqué le site pro turc Shaam, citant une source informée.

Ce samedi, indique le site syrien, HTC et les FNL sont parvenus à un accord qui met fin aux combats qui ont éclaté entre eux.

Alors que Baladi News, un autre site d’informations pro rebelles a indiqué que FNL a entrepris ce samedi 6 octobre son retrait de la zone qui devrait être démilitarisée, emportant avec elle son armement lourd, dont des pièces d’artillerie et des lances roquettes.

Ce samedi encore, il est question d’une explosion qui a eu lieu dans la localité d’Azzaz, située au nord de la province nord d’Alep et qui a couté la vie à trois civils. Or cette localité se trouve sous le contrôle des milices pro turques.

