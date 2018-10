Un nouveau rapport du Pentagone adressé au locataire de la Maison-Blanche met en avant «300 vulnérabilités» du complexe militaro-industriel américain, informe la porte-parole de la présidence du pays. Selon ce document, une menace particulière émane de la dépendance aux composants chinois.

Le vice-secrétaire américain de la Défense Patrick Shanahan a présenté vendredi à Donald Trump un rapport sur l’évaluation de l’industrie militaire américaine, a informé la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders qui a qualifié ce document d’«historique».

«Pour la première fois depuis le Président Eisenhower, le Président s’est engagé de protéger la santé et la stabilité de la base industrielle de la Défense et de ses chaînes d’approvisionnement qui sont essentiels pour maintenir notre économie et notre sécurité nationale», lit-on dans son communiqué.

Selon elle, ce rapport a permis d’identifier environ «300 vulnérabilités» dans ce secteur.

«Sous les auspices du Président, les ministères de la Défense, du Commerce, de l’Énergie et du Travail entreprennent des mesures afin de remédier aux environ 300 vulnérabilités identifiées», ajoute la Maison-Blanche.

Selon ce communiqué, l’administration Trump entend reconstruire le secteur militaire américain moyennant «l’augmentation des dépenses sur la Défense».

Les auteurs du rapport cité par CNBC ont mis en avant l’influence de la Chine où sont produits certains composants nécessaires à l’élaboration de l’équipement américain. Parmi d’autres facteurs qui contribuent à la faiblesse de l’industrie militaire américaine, ce document cite les changements du budget de la Défense qui désorientent les producteurs.

Selon le budget dévoilé pour l’année financière de 2019, les États-Unis entendent consacrer 716 milliards de dollars à leurs besoins militaires.

Source: Sputnik