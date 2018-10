Le commandant des forces terrestres du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a affirmé que la dernière étape des exercices militaires de ces forces, baptisées Moharram a lieu ce dimanche dans la région de Kamyaran, à l’ouest d’Iran.

« Après des organisations réussites de deux manœuvres sécuritaires au sud-est du pays et d’une manœuvre sécuritaire l’année dernière dans la région d’ Oshnaviyeh, la dernière étape des exercices militaires Moharram sera tenue dans la région de Kamyaran et aux altitudes de Shahu « , a souligné le général Mohammad Pakpour.

Il a ensuite ajouté que la première étape de ces manœuvres a débuté il y a cinq jours en utilisant 70% des unités de la base Hamzeh Seyed al-Shohada, dans la province de Kurdistan.

De nouveaux équipements militaires de l’Iran ont été utilisés au cours de ces manœuvres, qui aveint débuté lundi, a annoncé le commandant des forces terrestres de l’armée iranienne, le général Ahmad-Reza Pourdastan.

Lors d’une visite dimanche aux unités participantes à l’exercice militaire Moharam, le général a déclaré que l’armée iranienne a conçu des armes et des tactiques modernes conformément aux menaces actuelles.

Des chars de type Samsam et Zolfaqar remodernisés, de nouveaux drones, des hélicoptères de transfert et des hélicoptères de combat munis de nouvelles mitrailleuses,ont été utilisés lors de ces manœuvres.

« Les capacités et le système de contrôle du feu du char Samsaam ont été améliorées », a souligné le général Pourdastan qui a annoncé la formation d’unités de réaction rapide dans l’Armée de la République islamique d’Iran. Ces unités très flexibles ont été créées en prenant en considération les nouvelles menaces et peuvent être transportées sur les terrains dans un laps de temps record ».

Enfin des chasseurs de type F-4, F-5, de transport lourd et léger, Saégheh et des drones de reconnaissance et de guerre électronique ont partcipé lors de la manœuvre «Moharam».

Source: Médias